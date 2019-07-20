Юрмала ахнула: поцелуй Юлии Ковальчук с Сергеем Мазаевым на глазах у мужа

Сегодня в Юрмале состоится уже третий концертный день фестиваля «Рандеву» Лаймы Вайкуле в Юрмале. Главные звезды сегодняшнего шоу - сама Лайма Вайкуле, Любовь Успенская и Monatik.
Портал Limon.ee продолжает показывать всё, что скрыто от телезрителей. Юлия Ковальчук вчера решила поцеловать Сергея Мазаева прямо на глазах у мужа. «А что здесь такого? Мне можно!» - сказала Юлия.
Стоит отметить, что муж Алексей Чумаков совсем не приревновал свою любимую жену и тоже по-дружески общался с Мазаевым.
Журналисты тут же сбежались с камерами, ведь и наряд певица надела эксклюзивный. Скорее смотрите!
Напомним, что фестиваль Лаймы Вайкуле проходит уже пятый год подряд в Юрмале. И главный концертный день - завтра, 21 июля.