Сб, 20.07.2019
Срочно на обложку! Эстонский красавчик Танель Падар похвастался голым торсом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Юрмала ахнула: поцелуй Юлии Ковальчук с Сергеем Мазаевым на глазах у мужа

Юрмала ахнула: поцелуй Юлии Ковальчук с Сергеем Мазаевым на глазах у мужа

Laima Rendezvous Jurmala 2-й день 19.07.2019

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Сегодня в Юрмале состоится уже третий концертный день фестиваля «Рандеву» Лаймы Вайкуле в Юрмале. Главные звезды сегодняшнего шоу - сама Лайма Вайкуле, Любовь Успенская и Monatik. 

Портал Limon.ee продолжает показывать всё, что скрыто от телезрителей. Юлия Ковальчук вчера решила поцеловать Сергея Мазаева прямо на глазах у мужа. «А что здесь такого? Мне можно!» - сказала Юлия. 

Юлия Ковальчук целует Сергея Мазаева

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Стоит отметить, что муж Алексей Чумаков совсем не приревновал свою любимую жену и тоже по-дружески общался с Мазаевым. 

Laima Rendezvous Jurmala, второй день, 19.07.2019

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Журналисты тут же сбежались с камерами, ведь и наряд певица надела эксклюзивный. Скорее смотрите! 

Напомним, что фестиваль Лаймы Вайкуле проходит уже пятый год подряд в Юрмале. И главный концертный день - завтра, 21 июля. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ