Юрмала ахнула: поцелуй Юлии Ковальчук с Сергеем Мазаевым на глазах у мужа

Портал Limon.ee продолжает показывать всё, что скрыто от телезрителей. Юлия Ковальчук вчера решила поцеловать Сергея Мазаева прямо на глазах у мужа. «А что здесь такого? Мне можно!» - сказала Юлия.

Юлия Ковальчук целует Сергея Мазаева ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Стоит отметить, что муж Алексей Чумаков совсем не приревновал свою любимую жену и тоже по-дружески общался с Мазаевым.

Laima Rendezvous Jurmala, второй день, 19.07.2019 ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Журналисты тут же сбежались с камерами, ведь и наряд певица надела эксклюзивный. Скорее смотрите!