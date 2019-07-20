Сб, 20.07.2019
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  • 43-летняя актриса Елена Захарова показала «стальной» пресс в бикини

43-летняя актриса Елена Захарова показала «стальной» пресс в бикини

Актриса Елена Захарова

ФОТО: Instagram

43-летняя актриса Елена Захарова продемонстрировала на своей страничке в социальной сети "стальной" пресс. Артистка в настоящий момент отдыхает на море и с удовольствием позирует в бикини, пишут Аргументы.

На фото Елена запечатлена в бело-синем купальнике на фоне живописных камней. Многие обратили внимание на формы женщины, которая недавно стала матерью.

На снимке можно увидеть стройные ноги Захаровой и ее рельефный пресс. Многие поинтересовались, как актрисе удалось добиться такой подтянутой фигуры, а также, какие упражнения она делает для мышц на животе. Пока знаменитость своих секретов не раскрыла.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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