В «Ленкоме» рассказали о состоянии Чуриковой

— Слава богу, всё хорошо. У Инны Михайловны были не переломы, а только ушибы, которые, как сказали врачи, пройдут уже в течение недели, — цитирует его РИА "Новости".

По словам Варшавера, пока артистка театра и кино остаётся в больнице под наблюдением врачей.