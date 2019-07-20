Дочь Василисы Володиной выросла ее копией

Недавно Василиса показала совместный снимок с 17-летней дочерью. Фото вызвало оживленное обсуждение в Сети. По мнению пользователей, девушка выросла точной копией известной родительницы. «Виктория очень похожа на маму, такая же красавица!», «Как же вы мне нравитесь, такие похожие — красивые и умные», — восхищаются подписчики. Некоторые отметили и внешний вид Василисы. Телеведущая подобрала демократичный образ, гармонирующий со стилем дочери. «Студенточки», — пишут комментаторы.

Виктория действительно скоро станет студенткой. Недавно телезвезда похвасталась, что дочь окончила школу с золотой медалью и красным дипломом. Сейчас вся семья Володиной отмечает успехи наследницы на острове Крит. О своих родных астролог рассказывает неохотно, но признавалась, что муж изменил ее мировоззрение. «Рядом с Сергеем я, которой свойственна резкость и порой излишняя прямота, стала спокойнее, мягче, мудрее», — делилась Василиса.

Сейчас мужчина является директором супруги. При этом женщина не боится конфликтных ситуаций в работе, считая их просто частью жизни. «Если бы шероховатостей, вспышек, выяснений, конфликтов не было вовсе, жизнь не была бы такой наполненной, как после осмысленных примирений. По итогам верно разыгранного конфликта отношения улучшаются, а партнеры растут!» — считает она.