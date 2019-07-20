Дочь Василисы Володиной выросла ее копией

45-летняя Василиса Володина широко известна как ведущая шоу «Давай поженимся!». В программе астролог дает гостям советы о том, как построить гармоничные отношения. А вот свою личную жизнь звезда старается не афишировать. Женщина уже 20 лет счастлива в браке с Сергеем Володиным, которому подарила дочь Викторию и сына Вячеслава. Иногда она радует подписчиков, публикуя семейные кадры в микроблоге и делясь достижениями детей, пишет Стархит.
Недавно Василиса показала совместный снимок с 17-летней дочерью. Фото вызвало оживленное обсуждение в Сети. По мнению пользователей, девушка выросла точной копией известной родительницы. «Виктория очень похожа на маму, такая же красавица!», «Как же вы мне нравитесь, такие похожие — красивые и умные», — восхищаются подписчики. Некоторые отметили и внешний вид Василисы. Телеведущая подобрала демократичный образ, гармонирующий со стилем дочери. «Студенточки», — пишут комментаторы.
Виктория действительно скоро станет студенткой. Недавно телезвезда похвасталась, что дочь окончила школу с золотой медалью и красным дипломом. Сейчас вся семья Володиной отмечает успехи наследницы на острове Крит. О своих родных астролог рассказывает неохотно, но признавалась, что муж изменил ее мировоззрение. «Рядом с Сергеем я, которой свойственна резкость и порой излишняя прямота, стала спокойнее, мягче, мудрее», — делилась Василиса.
Сейчас мужчина является директором супруги. При этом женщина не боится конфликтных ситуаций в работе, считая их просто частью жизни. «Если бы шероховатостей, вспышек, выяснений, конфликтов не было вовсе, жизнь не была бы такой наполненной, как после осмысленных примирений. По итогам верно разыгранного конфликта отношения улучшаются, а партнеры растут!» — считает она.
Напомним, что Володина родила сына в 2015 году, однако лицо мальчика звездная родительница показала лишь, когда тому исполнилось три. Коллега по шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева отметила, что и маленький Вячеслав очень похож на маму. «Вася, какие у тебя сильные гены!», — удивлялась актриса.