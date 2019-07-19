Винокур и Укупник тоже в зале: Слезные баллады российских и латвийских звезд заставили прибалтов прослезиться

Примадонна российской эстрады сегодня на празднике музыки не появилось, за то в зале поплакать под грустные песни о любви звезд сегодня пришли: Владимир Винокур, Аркадий Укупник и Геннадий Хазанов. Почему поплакать? Каким-то образом звезды, как будто сговорились, и исполняют слезные баллады о любви, в том числе и неразделенной.