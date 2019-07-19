Винокур и Укупник тоже в зале: Слезные баллады российских и латвийских звезд заставили прибалтов прослезиться
Сегодня мы смотрит шоу второго концертного дня фестиваля «Рандеву» Лаймы Вайкуле в латвийском курортном городе Юрмала. Вместе с нами недалеко от сцены очутились и гости из эстонии, а также российские знаменитости.
Примадонна российской эстрады сегодня на празднике музыки не появилось, за то в зале поплакать под грустные песни о любви звезд сегодня пришли: Владимир Винокур, Аркадий Укупник и Геннадий Хазанов. Почему поплакать? Каким-то образом звезды, как будто сговорились, и исполняют слезные баллады о любви, в том числе и неразделенной.
На сцене гостей радуют Александр Панайотов, Сергей Мазаев, Лайма Вайкуле, Сати Казанова, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Алена Свиридова и на десерт - Стас Михайлов и другие звезды.
Смотрите эксклюзивную галерею Limon.ee с репетиций звезд и из самого концертного зала во время шоу!
Самый сочные день будет, безусловно, 21 июля - в воскресенье. Билеты еще в продаже! До встречи в Латвии!