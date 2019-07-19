Шоу тяжелых и дорогостоящих грузовиков уже завтра открывается в Таллинне

Общий вес грузовых автомобилей превышает 1000 тонн, и если бы все выставочные автомобили выстроились бы в ряд, то длина колонны составила бы почти два километра. Половина автомобилей уже прибыла в Таллинн и проследовала под охраной полиции из терминала D к Певческому полю.

Tallinn Truck Show 2019 ФОТО: промо

Тюнинг грузовика, как уверяют их владельцы - это не просто работа, а стиль жизни, и на это уходит много времени и денег. Все грузовики в рабочем состоянии, перевозят грузы по Европе, и их средний годовой пробег составляет 150 000 - 300 000 километров.

Помимо уникальной возможности увидеть тяжелые грузовики мирового уровня, в программе еще много чего интересного: экстремальные выступления, дрифтеры, трюкачи, вкусная еда, а также фантастическая детская и юношеская площадка. В этом году в рамках годовщины Tallinn Truck Show приглашено рекордное количество выставочных автомобилей, а посетителей ждет еще и множество сюрпризов.

Особенным участником станет удивительно красивое и оригинальное, выполненное на мировом уровне художественное произведение из Швейцарии Monichina, которое посвящено Альберту Эйнштейну. Кроме того, можно будет полюбоваться и на другие выполненные на таком же уровне и впервые посетившие Эстонию сверхмощные грузовики из многих стран Европы. Каждый грузовик - это тематическое произведение искусства. На Truck Show можно будет увидеть тематические грузовики из известных фильмов, таких, к примеру, как «Голодные игры» и «Викинги».

Tallinn Truck Show 2019 ФОТО: промо