Ценовой обзор: на музыкальном фестивале Weekend в Финляндии алкоголь дешевле, чем на Иванову ночь в Пюхаярве

В пятинцу и субботу в Хельсинки проходит фестиваль Weekend. Предлагаем посмотреть цены на еду и напитки на этом мероприятии.
В Пюхаярве на празднике Ивановой ночи за большой коктейль с водкой, как пишет Elu24, приходилось платить 11 евро, а в Пярну даже 12. В Финляндии на фестивале Weekend аналогичный коктейль стоит десять евро, а пиво 0,33-литра семь евро 50 центов.
Самый дорогой хотдог с картошкой фри обойдется в десять евро, двойной чизбургер - 18 евро. Порция обычного стейка стоит десять-двенадцать евро.
Смотрите нашу галерею цен!