Ценовой обзор: на музыкальном фестивале Weekend в Финляндии алкоголь дешевле, чем на Иванову ночь в Пюхаярве

В Пюхаярве на празднике Ивановой ночи за большой коктейль с водкой, как пишет Elu24, приходилось платить 11 евро, а в Пярну даже 12. В Финляндии на фестивале Weekend аналогичный коктейль стоит десять евро, а пиво 0,33-литра семь евро 50 центов.