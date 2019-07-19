Пт, 19.07.2019
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  • Ценовой обзор: на музыкальном фестивале Weekend в Финляндии алкоголь дешевле, чем на Иванову ночь в Пюхаярве

Ценовой обзор: на музыкальном фестивале Weekend в Финляндии алкоголь дешевле, чем на Иванову ночь в Пюхаярве

В пятинцу и субботу в Хельсинки проходит фестиваль Weekend. Предлагаем посмотреть цены на еду и напитки на этом мероприятии.

В Пюхаярве на празднике Ивановой ночи за большой коктейль с водкой, как пишет Elu24, приходилось платить 11 евро, а в Пярну даже 12. В Финляндии на фестивале Weekend аналогичный коктейль стоит десять евро, а пиво 0,33-литра семь евро 50 центов.

Самый дорогой хотдог с картошкой фри обойдется в десять евро, двойной чизбургер - 18 евро. Порция обычного стейка стоит десять-двенадцать евро.

Смотрите нашу галерею цен!

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