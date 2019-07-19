Эксклюзивное видео Limon.ee: Стас Михайлов любит Россию, а в какой стране видит будущее своих детей?

Сегодня на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале выступит популярный российский певец Стас Михайлов. В летний курортный город Латвии артист приехал вместе с семьей, что совсем не удивительно.
Хит Стаса Михайлова в дуэте с Сергеем Жуковым «Наши дети вырастут скоро» взорвал радиостанции Эстонии, России и стран СНГ. И хотя сегодня эту песню в Юрмале никто не услышит, мы решили поговорить со Стасом Михайловым о содержании этого хита: «Наши дети вырастут скоро и опустеет солнечный город». Значит ли это то, что артист мечтает о переезде своих детей в другой город или страну? Двое детей у артиста сейчас живут в Лондоне, но это не значит, что певец как-то влияет на будущее место жительства своих детей.
Стас Михайлов признался, что в России ему больше всего нравится Москва.
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На фестиваль Лаймы Вайкуле приезжают сотни зрителей, в том числе и из Эстонии. Звезды радуют публику уже в течение пяти лет. Билеты продаются в эстонском Piletilevi. В этом году фестиваль проходит в Юрмале с 18 по 21 июля.