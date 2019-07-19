Шесть знаков Зодиака, которые не могут смириться с разрывом отношений

Астрологи утверждают, что некоторые люди тяжелее других переносят разрыв со своими вторыми половинками. Эксперты назвали шесть знаков Зодиака, которые с большим трудом переживают расставание с любимыми.

Овен

Люди переживают разрыв со своей половинкой по-разному: кто-то ударяется в работу, кто-то заедает стресс, кто-то тратит всю зарплату на шопинг, Овен же кипит от злости. Он разбивает кулаки о стены, всячески демонстрирует свою агрессию, ломает предметы вокруг себя. Поэтому, пока Овен не пришел в себя после расставания, к нему лучше не соваться с пустяками. Можно схлопотать синяк.

Телец

Представитель этого знака после разрыва отношений уходит в глубокую депрессию. Телец начинает думать, что его жизни пришел конец. По его мнению, он больше никогда не встретит свою любовь. Телец отменяет встречи, тоскует и не хочет выходить лишний раз из дома. Помочь ему в таком состоянии могут только близкие и друзья.

Лев

У этого знака Зодиака есть супер-способность. Лев очень страдает от расставания с любимым человеком, но никто вокруг этого не замечает. Лев плачет и убивается исключительно наедине с собой. Люди, рожденные под этим знаком, тщательно скрывают реальные эмоции и демонстрируют окружающим лишь маску хладнокровия.

Как только Лев оказывается один, он начинает плакать и жаловаться на судьбу. Стоит порадовать его каким-нибудь милым сюрпризом, чтобы он не ощущал себя одиноким.

Скорпион

Представитель знака Зодиака Скорпион вообще не сможет адекватно отреагировать на разрыв. У него все должно быть идеально, он педант, от него нельзя уходить. Скорпион хочет контролировать все, в том числе, другого человека, с которым у него были отношения. В его картину мира просто не укладывается, что кто-то мог поступить не по его плану.

Единственное, что расставит все в жизни Скорпиона по местам — время.

Козерог

Этот знак Зодиака даже пытаться не станет скрывать свои эмоции. Он обрушит на своего бывшего партнера ушата грязи, злобы и желчи. Козерог не будет стесняться в высказываниях, и лучше его экс-возлюбленному держаться подальше, ограничивая общение с вспыльчивым знаком Зодиака.

Козерога нужно просто понять — ему сейчас очень тяжело. Не придавайте серьезного значения его обидным выражениям в ваш адрес. Когда раны на сердце Козерога заживут, он прекратит себя дурно вести. Правда, иногда для этого могут понадобиться годы.

Рыбы