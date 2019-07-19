Ученые обвинили кошек в ДТП, шизофрении и любви к БДСМ

Кошки — один из самых популярных видов домашних животных. Пушистых питомцев заводят в городских квартирах и деревенских домах, их подбирают с улицы или платят за них порой нескромные суммы. Однако, как показали последние научные исследования, милые пушистики не так уж и безобидны.

Кошки — распространенные переносчики бактерий, вызывающих токсоплазмоз. Заразиться им может и контактирующий с животным человек — как правило, для него заболевание носит латентный характер и протекает бессимптомно. Но, как установили исследователи из российского института имени Сеченова, симптомов нет только с точки зрения физического состояния пациента. А вот психика оказывается под ударом.

Так, из 155 участвовавших в одном из исследований пациентов с шизофренией был обнаружен токсоплазмоз. Схожее процентное соотношение среди зараженных и не зараженных токсоплазмозом выявлено среди тех, кто регулярно становится участником ДТП.

«Когда два года назад мы обследовали сотню водителей, попавших по своей вине в ДТП, то почти у половины нашли токсоплазму. Они отличались более агрессивной манерой вождения — постоянно перестраивались, пытались всех обогнать», — цитирует РИА Новости слова профессора «сеченовки» Евгения Морозова.