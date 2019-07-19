В Есенин-центре в Москве поселилось «привидение» – видео

Вечерами, после завершения экскурсий, в здании раздаются непонятные шаги, а с полок то и дело падают книги. Кроме того, сотрудница охраны увидела рядом с центром прогуливающуюся фигуру мужчины в шляпе, похожую на тень.

На видео можно заметить чёрную тень, передвигающуюся возле музея. Сначала сотрудники музея подумали, что это некое погодное явление. Однако приглядевшись, они решили, что это самое настоящее привидение. По описанию очевидцев, призрак напоминает самого поэта, трагически погибшего в 1925 году в гостинице "Англетер".

Известно, что незадолго до смерти Есенин в очередной раз проходил курс лечения в одной из психоневрологических клиник, которой руководил весьма крупный психиатр Ганнушкин. После выхода из больницы поэт снял все деньги со счетов, после чего уехал в Ленинград, где поселился в той самой гостинице. Там в ночь на 28 декабря он покончил с собой. Однако значительная часть почитателей творчества Есенина в корне не согласна с официальной версией.