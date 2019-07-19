Он тебе не «бро»? Мужская дружба по знаку Зодиака

О мужской дружбе ходят легенды. Принято считать, что она настоящая, искренняя, а значит, самая верная. Но так ли это на самом деле? Неужели в мужской дружбе нет места ревности, подлости и предательству?
Жизнь доказывает, что мужская дружба может быть разной, и негативные моменты встречаются в ней едва ли не чаще, чем в дружбе женской. Да и как иначе, если все люди разные, со своими особенностями характера. Поэтому, прежде чем доверять своему другу и посвящать его в самые сокровенные тайны, загляните в гороскоп, чтобы узнать, какой он друг на самом деле, пишет Клубер.
Овен
Овен – один из тех мужчин, которому можно доверять, и на которого можно положиться. Он бывает резок, будет говорить вам правду в лицо, но при этом никогда не совершит подлость. Да, такой друг не всегда будет приходить вам на помощь, ограничиваясь советами и напутствиями. Но это он делает не от лени, а лишь потому, что желает вашего развития. Овен не потерпит, чтобы вы разрушали свою жизнь, чтобы вы впадали в депрессию и сидели, сложа руки. Можно сказать, что в лице друга-Овна, к вам будет приходить ваша совесть, и ваш мужской стержень. И чем чаще вы будете прислушиваться к своему другу, тем больше станете уважать себя в дальнейшем.
Телец
Если мы говорим о дружбе, как о поддержке, то лучшего партнера, чем Телец, вам просто не найти. Это серьезный и ответственный человек, который непросто сходится с людьми, но если выбирает себе друга, остается верным ему до конца своих дней. Телец разносторонне развит и все любит пробовать сам, он многое знает и многое умеет. Этот человек настоящий кладезь талантов, а значит, о таком друге можно только мечтать. Правда, и у этого человека есть особенности. Подопечный Венеры – невероятно упертый человек, которого невозможно переспорить, а значит, недопонимание может стать камнем преткновения в ваших с Тельцом отношениях.
Близнецы
Представитель данного знака тот друг, с которым никогда не соскучишься. Веселый, авантюрный и легкий на подъем, это человек разнообразит вашу жизнь самыми невероятными приключениями, не раз втянув в авантюру и поставив перед сложным выбором. Но дружбу с таким человеком вы точно запомните навсегда и в старости не раз будете вспоминать эти веселые приключения. Правда, и в этом случае не обходится без ложки дегтя. Полностью доверять другу Близнецу все же не стоит. Этот человек не умеет хранить тайны, да к тому же он вполне способен завести роман с вашей возлюбленной. В общем, слишком близко подпускать к себе такого друга не стоит.
Рак
Рак – хороший друг, в сердце которого нет зависти. Этому человеку можно доверять и просить его о чем угодно. Представитель данного знака никогда не откажет в помощи. Стоит лишь учитывать, что Рак слишком обидчивый человек, а потому любое ваше неоднозначное слово или действие он может воспринять как оскорбление, после чего последует серьезная обида. К тому же, дружба Раков в большей степени зависит от ситуации. При смене коллектива или места проживания эти личности быстро находят себе новых друзей, стремительно обрывая связь с теми, кого знали с самого детства. В этом плане Раки – довольно специфические друзья.
Лев
Если говорить о настоящей мужской дружбе, на ум сразу же приходит представитель знака Лев. Этот человек дружит с открытой душой, а значит искренне и бескорыстно. Лев придет на помощь своему другу даже раньше, чем тот попросит о помощи, и будет рисковать жизнью за друга, если это понадобится. При этом Лев никогда и ничего не требует взамен. Он дружит просто потому, что ему хорошо рядом со своим другом, с ним он чувствует себя комфортно и наслаждается жизнью. Важно лишь помнить, что злоупотреблять дружбой и вниманием этого человека нельзя. В этих отношениях нужно не только получать, но и отдавать. Это станет залогом настоящей мужской дружбы.
Дева
Девы тяжело сближаются с людьми, а потому готовы заводить дружбу далеко не с каждым. Это уверенные в себе личности, которые вряд ли станут звонить среди ночи, прося о помощи. Но и сами без особой радости будут выслушивать просьбы своего друга. Для этих личностей мужская дружба – это не взаимная поддержка и не соревнование. Это, скорее, способ отвлечься от дел насущных, расслабиться в хорошей компании и поговорить о жизни. Дружбу Дева никогда не поставит выше своей семьи и своих родных. Тем не менее, честность, взаимопонимание и удовольствие от общения этот человек может дарить своему другу всегда.
Весы
В плане дружбы мужчины знака Весы – личности неоднозначные. Эти люди привыкли к гармонии, к легкости общения, но вот решать проблемы своего друга, они готовы не всегда. Зато сам представитель этого знака будет постоянно спрашивать вашего совета, а то и просить помощи в том или ином деле. Между тем, Весы могут быть полезны, в случае, когда вам понадобится хороший переговорщик или когда есть необходимость в полезном совете. Советовать Весы любят и делают это очень удачно, чем очень гордятся. В общем, дружба с таким человеком больше напоминает взаимовыгодное сотрудничество.
Скорпион
Для Скорпиона дружба – это не просто слова. Если Скорпион назвал кого-то другом, он становится верным ему и всегда держит слово. Правда, такие слова подопечный Марса произносит редко, и только тому человеку, в ком по-настоящему уверен. Для этого друг должен пройти не одно испытание, доказав, что на этого человека можно положиться. Но если друг появится в жизни Скорпиона, он отплатит ему взаимностью и всегда будет рядом в трудную минуту. К слову, дружба со Скорпионом имеет множество преимуществ, что не раз подтверждалось самой жизнью. У этого человека много связей, да к тому же он имеет пробивной характер, а значит, способен помочь в самых разных ситуациях.
Стрелец
Стрелец – хороший друг, что бы о нем не говорили. Он балагур, «душа компании», который легко относится к жизни и тем самым помогает другу преодолеть трудные моменты. Со Стрельцом легко, он всегда может организовать досуг или решить сложную проблему посредством переговоров. Правда следует помнить, что это необязательный человек, который может забыть о вашей просьбе. Более того, подопечный Юпитера постоянно флиртует, а потому вполне может начать заигрывать с любимой женщиной своего друга. Это нужно сразу же пресекать, ведь подобные заигрывания могут стоить мужчинам настоящей дружбы.
Козерог
Сразу скажем, что с Козерогом дружить непросто. Этот человек хочет постоянно доминировать в дружбе, быть выше, умнее, значимее своего друга и в некотором роде, управлять им. Козерог любит раздавать советы, он обожает учить, и очень раздражается, когда его советами пренебрегают. Не каждый выдержит такого партнера. Но, справедливости ради скажем, что Козерог ведет себя так потому, что хочет помочь другу, направить его и сделать его жизнь лучше. Это искренний человек, который не предаст и не подставит вас. Совесть у подопечного Сатурна на первом месте, а потому удара в спину от такого друга точно не стоит опасаться.
Водолей
Мужчина знака Водолей излишне переборчив в друзьях, а потому настоящих друзей у этого человека не много, а порой и вовсе нет. Водолей впускает в свою жизнь только тех людей, которые ему интересны, которые могут его чему-нибудь научить или чем-то помочь. Возможно, многие увидят в такой дружбе меркантильный расчет, но таков уж представитель стихии Воздуха. Он не считается с чужим мнением, а потому, чтобы подружиться, Водолею нужно находиться «на одной волне» со своим другом. В этом случае дружба будет приносить мужчинам не только наслаждение, но и материальные выгоды.
Рыбы
У представителей знака Рыбы не так много друзей. Подопечные Нептуна трудно сходятся с людьми, так как отличаются излишней доверчивостью и часто бывают наказаны за такую черту характера. Рыбы отлично дружат с личностями сильными, обладающими стержнем и собственным мнением. Они с готовностью признают верховенство своего друга и готовы дополнять его. К слову, такой тандем, где Рыбы выступают мозговым центром, а их друг – тараном, часто приносит выгоды обоим друзьям. В остальном же Рыбы – это те друзья, которым можно доверить любую тайну. Они не подведут и всегда скажут правду в глаза, какой бы горько она не была.