Он тебе не «бро»? Мужская дружба по знаку Зодиака

Жизнь доказывает, что мужская дружба может быть разной, и негативные моменты встречаются в ней едва ли не чаще, чем в дружбе женской. Да и как иначе, если все люди разные, со своими особенностями характера. Поэтому, прежде чем доверять своему другу и посвящать его в самые сокровенные тайны, загляните в гороскоп, чтобы узнать, какой он друг на самом деле, пишет Клубер.

Овен

Овен – один из тех мужчин, которому можно доверять, и на которого можно положиться. Он бывает резок, будет говорить вам правду в лицо, но при этом никогда не совершит подлость. Да, такой друг не всегда будет приходить вам на помощь, ограничиваясь советами и напутствиями. Но это он делает не от лени, а лишь потому, что желает вашего развития. Овен не потерпит, чтобы вы разрушали свою жизнь, чтобы вы впадали в депрессию и сидели, сложа руки. Можно сказать, что в лице друга-Овна, к вам будет приходить ваша совесть, и ваш мужской стержень. И чем чаще вы будете прислушиваться к своему другу, тем больше станете уважать себя в дальнейшем.

Телец

Если мы говорим о дружбе, как о поддержке, то лучшего партнера, чем Телец, вам просто не найти. Это серьезный и ответственный человек, который непросто сходится с людьми, но если выбирает себе друга, остается верным ему до конца своих дней. Телец разносторонне развит и все любит пробовать сам, он многое знает и многое умеет. Этот человек настоящий кладезь талантов, а значит, о таком друге можно только мечтать. Правда, и у этого человека есть особенности. Подопечный Венеры – невероятно упертый человек, которого невозможно переспорить, а значит, недопонимание может стать камнем преткновения в ваших с Тельцом отношениях.

Близнецы

Представитель данного знака тот друг, с которым никогда не соскучишься. Веселый, авантюрный и легкий на подъем, это человек разнообразит вашу жизнь самыми невероятными приключениями, не раз втянув в авантюру и поставив перед сложным выбором. Но дружбу с таким человеком вы точно запомните навсегда и в старости не раз будете вспоминать эти веселые приключения. Правда, и в этом случае не обходится без ложки дегтя. Полностью доверять другу Близнецу все же не стоит. Этот человек не умеет хранить тайны, да к тому же он вполне способен завести роман с вашей возлюбленной. В общем, слишком близко подпускать к себе такого друга не стоит.

Рак