Дерзкая Maruv, пушистая Каменских и всегда элегантная Лайма: дневник первого концерта

Ведущими первого концертного дня стали певцы Интарс Бусулис, Янис Стибелис и сама создательница фестиваля Лайма Вайкуле.

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec

Гимн фестиваля - песню Вайкуле «Рандеву» Лайма исполнила вместе с популярной латвийской группой Musiqq, пообещав, что пятый по счету фестиваль в год своего юбилея будет особенным.

На сцену поднялась оперная дива Инесе Галанте, обладательница редкого голоса широкого диапазона, чье исполнение Pavane Габриеля Форе и Summertime Джорджа Гершвина повергло публику в восторг.

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec

Затем с песней «Bāc!» выступила латвийская певица Айя Андреева, а после нее - российская исполнительница латвийского происхождения Дана Соколова, впечатлившая публику мощным вокалом и необычным исполнением.

Украинский певец Alekseev исполнил песни «Моя звезда» и «Как ты там?», после чего Интарс Бусулис объявил, что сейчас на сцене выступит «самый сексуальный мужчина на фестивале», предваряя выступление Артура Пирожкова. В сопровождении украинского Ballet Freedom Пирожков исполнил свой танцевальный хит «Зацепила».

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec

Певица Настя Каменских, приехавшая на фестиваль в этом году без своего мужа и сценического партнера Потапа, вновь впечатлила зрителей своим внешним видом и темпераментом, спела песни «Обiцаю» и Peligroso.

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec

После чего три песни подряд, включая хит «Туманы», пел популярный певец Макс Барских, а завершило первое отделение совместное выступление Лаймы Вайкуле и Freedom Ballet c песней Аллы Пугачевой «Мэри».

Сама же Примадонна российской эстрады прибыла в «Дзинтари» буквально за несколько минут до начала «Открытия» в качестве зрителя, вместе с мужем Максимом Галкиным, известным юмористом.

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Второе отделение открыли Лайма и балет Freedom, после чего большой ажиотаж вызвала певица Бьянка, спев свои хиты «Музыка» и «Травой». Эстонский певец Уку Сувисте, приглашенный Лаймой в этом году впервые, исполнил композиции на английском языке: Pretty Little Liar и Rich.

Вслед за зажигательной группой из Молдовы Sunstroke Project на сцену вышла украинская певица Maruv с подтанцовкой, впечатлив публику эффектным танцем.

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec

Появление певицы Лолиты вызвало взрыв в зале. Харизматичная исполнительница под аплодисменты публики исполнила три композиции «Колыбельная», «Шампанское» и «Папа».

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec

Затем последовало выступление джаз-сенсации из Италии - «сицилийского кота» Марио Бионди, которое также закончилось аншлагом. Завершало совместное финальное исполнение «Рандеву» всеми артистами вечера.

Галерея: первый день фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2019

Фестиваль продлится четыре дня, оставшиеся дни будут называться «День Юрмалы», «Дивертисмент» и Gala.

*Вниманию тех, кто пользуется общественным транспортом: для удобства посетителей концерта во все дни фестиваля (с 18 по 21 июля) будет курсировать дополнительный электропоезд, который отправляется со станции Майори в 00:16. Предпоследний поезд (последний по расписанию) со станции Дзинтари отходит в 23:26.

Билеты и подробная программа фестиваля на все дни: laimafestival.lv.