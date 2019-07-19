51-летняя Валерия снялась в бикини, показав, как выглядит ее тело без фотошопа

Многие фанаты одобрили и похвалили то, как молодо выглядит Валерия, но некоторые отнеслись скептически. В комментариях певица отметила, что ретуши на фото точно нет и во всем здесь только ее заслуга. Женщина просто правильно питается и занимается фитнесом. А чтобы это было проще, она даже запустила свою доставку правильной еды на дом.