51-летняя Валерия снялась в бикини, показав, как выглядит ее тело без фотошопа

В своем Instagram известная певица выложила фото, где как нарочно предстала перед поклонниками не в самом выгодном свете. Певица выбрала наименее удачную позу, но даже всё это не смогло скрыть того факта, что женщина обладает прекрасной фигурой, рассказывает Лайф.
Последние недели Валерия вместе с мужем — продюсером Иосифом Пригожиным — проводит, разъезжая по разным странам. Пара уже успела посетить Исландию и Швейцарию, где супругам удалось провести время с сыном — Артемием Шульгиным. Теперь Валерия и Пригожин отдыхают во Франции, откуда певица и выложила последнее фото на берегу озера.
Instagram
Валерия
Многие фанаты одобрили и похвалили то, как молодо выглядит Валерия, но некоторые отнеслись скептически. В комментариях певица отметила, что ретуши на фото точно нет и во всем здесь только ее заслуга. Женщина просто правильно питается и занимается фитнесом. А чтобы это было проще, она даже запустила свою доставку правильной еды на дом.