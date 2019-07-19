Пт, 19.07.2019
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  • 51-летняя Валерия снялась в бикини, показав, как выглядит ее тело без фотошопа

51-летняя Валерия снялась в бикини, показав, как выглядит ее тело без фотошопа

Валерия

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS/Scanpix

В своем Instagram известная певица выложила фото, где как нарочно предстала перед поклонниками не в самом выгодном свете. Певица выбрала наименее удачную позу, но даже всё это не смогло скрыть того факта, что женщина обладает прекрасной фигурой, рассказывает Лайф.

Последние недели Валерия вместе с мужем — продюсером Иосифом Пригожиным — проводит, разъезжая по разным странам. Пара уже успела посетить Исландию и Швейцарию, где супругам удалось провести время с сыном — Артемием Шульгиным. Теперь Валерия и Пригожин отдыхают во Франции, откуда певица и выложила последнее фото на берегу озера.

Валерия

Instagram

 
Многие фанаты одобрили и похвалили то, как молодо выглядит Валерия, но некоторые отнеслись скептически. В комментариях певица отметила, что ретуши на фото точно нет и во всем здесь только ее заслуга. Женщина просто правильно питается и занимается фитнесом. А чтобы это было проще, она даже запустила свою доставку правильной еды на дом.
 
 

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