Наталью Подольскую заподозрили в беременности после странной позы на фото

Наталья Подольская разместила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена лежащей на лестнице. Руки певицы при этом сложены на животе. Таким необычным снимком Подольская пожелала подписчикам спокойной ночи, сообщает Passion.ru.
Поклонники сразу принялись гадать, почему их любимица лежит в такой странной позе и прикрывает живот. Сразу же пошли комментарии: «Беременяшка».
При этом дата на снимке указывает на 1998 год, когда Подольской было всего 16 лет. Певица комментариев не дала, когда было сделано фото.
Instagram
Наталья Подольская