Фото: барабанщик Metallica посетил Эстонский национальный музей

18 июля барабанщик группы Metallica Ларс Ульрих (55) успел посетить и Эстонский национальный музей, пишет Elu24.
Кальмар Курс, руководитель отдела по связям с общественностью и международным отношениям Эстонского национального музея, сказал Elu24, что экскурсионный тур Ульриха длился четверть часа, и музыканту все очень понравилось.
За это время они поговорили об аэропорте Раади, заглянули в посетили этнографический отдел музея, совершили экскурс в историю Эстонии и вернулись в наши дни.
«В этнографическом отделе мы рассказали о том, почему Эстонский национальный музей был построен в Тарту, а не где-либо еще», - сказал Курс, добавив, что ему очень приятно, что музыкант живо и с неподдельным интересом слушал и знакомился с историей нашей страны.
Они также посетили флагманский зал Эстонского национального музея, где Ульриху показали первый флаг Эстонии. «И Ларс был особенно горд, когда вечером на сцене появился эстонский триколор», - добавил Курс.