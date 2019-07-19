Пт, 19.07.2019
Взбешенный житель Таллинна: ехал на концерт Анне Вески в такую даль — и такой облом! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Фото: барабанщик Metallica посетил Эстонский национальный музей

Фото: барабанщик Metallica посетил Эстонский национальный музей

Ларс Ульрих и Кальмар Курс в Эстонском национальном музее

ФОТО: ERM/Kalmar Kurs

18 июля барабанщик группы Metallica Ларс Ульрих (55) успел посетить и Эстонский национальный музей, пишет Elu24.

Кальмар Курс, руководитель отдела по связям с общественностью и международным отношениям Эстонского национального музея, сказал Elu24, что экскурсионный тур Ульриха длился четверть часа, и музыканту все очень понравилось.

За это время они поговорили об аэропорте Раади, заглянули в посетили этнографический отдел музея, совершили экскурс в историю Эстонии и вернулись в наши дни.

«В этнографическом отделе мы рассказали о том, почему Эстонский национальный музей был построен в Тарту, а не где-либо еще», - сказал Курс, добавив, что ему очень приятно, что музыкант живо и с неподдельным интересом слушал и знакомился с историей нашей страны.

Они также посетили флагманский зал Эстонского национального музея, где Ульриху показали первый флаг Эстонии. «И Ларс был особенно горд, когда вечером на сцене появился эстонский триколор», - добавил Курс.

 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ