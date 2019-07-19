Фото: барабанщик Metallica посетил Эстонский национальный музей

«В этнографическом отделе мы рассказали о том, почему Эстонский национальный музей был построен в Тарту, а не где-либо еще», - сказал Курс, добавив, что ему очень приятно, что музыкант живо и с неподдельным интересом слушал и знакомился с историей нашей страны.