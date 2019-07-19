Пт, 19.07.2019
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  • Фото: Регина Тодоренко похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Фото: Регина Тодоренко похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Регина Тодоренко

ФОТО: Instagram

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая 3 июля отпраздновала в Италии свадьбу с Владом Топаловым, продолжает делится яркими фото с отдыха. Супружеская пара после пышного торжества решила продлить свой отдых в на грецком острове Крит, пишет Сегодня.

На своей странице в Instagram Регина Тодоренко опубликовала новое фото в купальнике кораллового оттенка, на котором звезда позирует на фоне лазурного моря. По словам певицы, из отпуска она привезла не только хорошее настроение, но и лишние килограммы. Несмотря на это, фанатов восхитила подтянутая фигура красотки.

"Еще раз позволю себе повториться и написать, как я люблю Грецию, остров Крит и вкуснейшую мусаку... Из отпуска я привезла не только радость, но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете", – призналась Регина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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