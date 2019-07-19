Фото: Регина Тодоренко похвасталась роскошной фигурой в купальнике

На своей странице в Instagram Регина Тодоренко опубликовала новое фото в купальнике кораллового оттенка, на котором звезда позирует на фоне лазурного моря. По словам певицы, из отпуска она привезла не только хорошее настроение, но и лишние килограммы. Несмотря на это, фанатов восхитила подтянутая фигура красотки.

"Еще раз позволю себе повториться и написать, как я люблю Грецию, остров Крит и вкуснейшую мусаку... Из отпуска я привезла не только радость, но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете", – призналась Регина.