Пять знаков Зодиака, которые могут подружиться даже со столбом

Близнецы
Невероятно легкий и гибкий знак. Они ко всему могут приспособиться и всегда найдут компромисс. С представителями знака легко договориться. Они разумны и уважительно относятся к окружающим. Они всегда готовы прийти на помощь и им всегда есть что сказать и посоветовать.
Со стороны кажется, что Близнецы очень спонтанные, но это не так. Просто они чрезмерно энергичные, и порой окружающие не успевают за их действиями. Планета Меркурий одарила их отличным мышлением и хорошими организаторскими способностями.
Весы
Очень коммуникабельны. Открыты для экспериментов и новаторских идей. Можно сказать представители знака всегда впереди планеты всей. Им легко удается знакомить людей между собой. Они быстро улаживают конфликты, если они возникают.
Если у Весов плохое настроение, для них это не повод портить его другим. Им легче совсем не общаться, чем скандалить и участвовать в разборках. Их главное оружие — жизнелюбие. Окружающие всегда счастливы рядом с ними.
Водолей
На представителей знака невозможно обижаться. Один их взгляд не оставит равнодушными. Всегда веселые, с искрометным чувством юмора, Водолеи радуют даже тем, что просто появляются. Внешне они достаточно открыты и оптимистичны. Нет среди них подлых и надменных людей.
Этот знак всегда дойдет до цели. Они любят жизнь и всем несут радость. Очень справедливые: если тебя обидели, то Девы восстановят баланс в отношениях и помогут перенести горечь.
Они умеют планировать свою жизнь и решать задачи невероятной сложности. Можно сказать, они везде открывают дверь с ноги.
Львы
У них не самый простой характер. Они очень упрямы и любят быть лидерами, поэтому никогда не прощают обид. Но в общении Львы очень позитивные и всегда становятся душой любой компании. У них отличное чувство юмора, которое не уступает чувству такта. Им есть о чем рассказать, а если ты хочешь выговориться, они с радостью выслушают. Всегда привыкли быть на коне и искренне отчаиваются, когда их недооценивают окружающие. Умеют ставить перед собой цели, не боятся рисковать. У Львов очень гибкий характер, они всегда выходят сухими из воды.