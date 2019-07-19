Пять знаков Зодиака, которые могут подружиться даже со столбом

Если у Весов плохое настроение, для них это не повод портить его другим. Им легче совсем не общаться, чем скандалить и участвовать в разборках. Их главное оружие — жизнелюбие. Окружающие всегда счастливы рядом с ними.

Водолей

На представителей знака невозможно обижаться. Один их взгляд не оставит равнодушными. Всегда веселые, с искрометным чувством юмора, Водолеи радуют даже тем, что просто появляются. Внешне они достаточно открыты и оптимистичны. Нет среди них подлых и надменных людей.

Они всегда вдохновляют всех на подвиги. Если тебе грустно и одиноко, то Водолей станет идеальным собеседником, который в миг развеет все печали. Они постоянно радуются даже мелочам. А в социуме им находиться комфортнее, чем другим знакам.

Дева

Этот знак всегда дойдет до цели. Они любят жизнь и всем несут радость. Очень справедливые: если тебя обидели, то Девы восстановят баланс в отношениях и помогут перенести горечь.

Они умеют планировать свою жизнь и решать задачи невероятной сложности. Можно сказать, они везде открывают дверь с ноги.

Львы

У них не самый простой характер. Они очень упрямы и любят быть лидерами, поэтому никогда не прощают обид. Но в общении Львы очень позитивные и всегда становятся душой любой компании. У них отличное чувство юмора, которое не уступает чувству такта. Им есть о чем рассказать, а если ты хочешь выговориться, они с радостью выслушают. Всегда привыкли быть на коне и искренне отчаиваются, когда их недооценивают окружающие. Умеют ставить перед собой цели, не боятся рисковать. У Львов очень гибкий характер, они всегда выходят сухими из воды.