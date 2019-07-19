Вот это поворот! После роли в «Домашнем аресте» Павлу Деревянко предложили баллотироваться в мэры

За свою роль Деревянко заслужил множество комплиментов от зрителей. А дальше ситуация неожиданно получила довольно абсурдное продолжение. Павлу предложили... реально баллотироваться на мэра

«Это очень смешно. Секунду… (Достает телефон, листает сообщения.) Вот, читаю. Письмо моему директору — от Бакшаева Александра Александровича (экс-кандидат в мэры Новосибирска. — Авт.): «Павел, добрый день! Прошу вас рассмотреть возможность участия в выборах кандидатом в мэры Новосибирска от партии «Возрождение села», региональным руководителем которой я являюсь. Выборы состоятся 8 сентября... С вашей популярностью можно просто поднять власть (поднимает указательный палец) в третьем городе страны с земли, не сгибаясь в пояснице». Понимаете? Не сгибаясь в пояснице!» — с улыбкой рассказал «Телепрограмме» актер.