Вот это поворот! После роли в «Домашнем аресте» Павлу Деревянко предложили баллотироваться в мэры

Павел Деревянко и так был известным актером. Но после съемок в сериале «Домашний арест» артист стал мегапопулярным. Павел сыграл мэра небольшого города, который попался на взятке и в качестве меры пресечения ему назначен домашний арест по месту прописки. Так он попадает в коммунальный ад, пишет 7дней.ру.
За свою роль Деревянко заслужил множество комплиментов от зрителей. А дальше ситуация неожиданно получила довольно абсурдное продолжение. Павлу предложили... реально баллотироваться на мэра
«Это очень смешно. Секунду… (Достает телефон, листает сообщения.) Вот, читаю. Письмо моему директору — от Бакшаева Александра Александровича (экс-кандидат в мэры Новосибирска. — Авт.): «Павел, добрый день! Прошу вас рассмотреть возможность участия в выборах кандидатом в мэры Новосибирска от партии «Возрождение села», региональным руководителем которой я являюсь. Выборы состоятся 8 сентября... С вашей популярностью можно просто поднять власть (поднимает указательный палец) в третьем городе страны с земли, не сгибаясь в пояснице». Понимаете? Не сгибаясь в пояснице!» — с улыбкой рассказал «Телепрограмме» актер.
Деревянко признался, что пока управленческих талантов в себе не видит. «Забавно, конечно... У меня хорошо получается быть актером, отцом, другом, сыном. А вот административных, управленческих или политических способностей в себе не наблюдаю. Что выросло — то выросло. В моей профессии развиваться можно бесконечно, этим, думаю, и продолжу заниматься дальше».