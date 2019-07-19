«Они сейчас лопнут»: певица Ханна шокировала размером своих губ

Певица Ханна, исполнительница Black Star и по совместительству жена генерального директора лейбла Пашу, одна из самых обсуждаемых звезд в Сети. Все очень любят порассуждать о ее пластических операциях, рассказывает 7дней.ру.
Фото Ханны до и сейчас - разница колоссальна. Певица, кажется, переделала себе все, что можно было переделать. Но она не останавливается на достигнутом. В соцсетях Ханна раздает советы по уходу за собой, выкладывает мастер-классы по макияжу и не только. Недавно в ролике для инста-тв она показывала любимый крем и расписывала его свойства. Но фолловеров отвлекли от сути сказанного губы Ханны. Они как будто стали еще больше и изменили форму.
Косметологи говорят, что многие девушки постоянно заказывают у них губы такие, чтобы после контурной пластики «их было видно». Но иногда все же стоит адекватно оценивать отражение в зеркале.