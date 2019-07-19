Юлианна Караулова обнажилась на отдыхе

Таким поступком певица решила привлечь внимание к теме пластических операций и прочих изменений во внешности. «Я очень рада, что в России наконец-то набирает обороты тренд на естественность и принятие себя. Мне кажется, настоящая красота заключается именно в неправильностях (от природы мы все несимметричны, например). Люди влюбляются в морщинки от смеха, ямочки на щеках, родинки, странные уши и... во что только не влюбляются!)) Но точно не в идеально ровный нос и «развернутые» инъекцией губы», — считает Караулова.

Певица призналась, что недавно на одном из светских мероприятий пришла в шок.

«Я вдруг поняла, что 80% девушек вокруг с одинаковыми носами, губами и искусственными бровями. Причем все вышеперечисленное в весьма гипертрофированном формате. Возможно, кто-то скажет: «А мне и не надо, чтобы нравилось ему, надо, чтоб нравилось мне». Но я не верю, что нельзя не полюбить себя такой, какая ты есть изначально», — считает певица.

Юлианна Караулова ФОТО: Instagram