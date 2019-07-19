Мама, роди меня обратно! Фото и видео с красной дорожки Одесского кинофестиваля удивили и шокировали соцсети

12 июля в Одессе стартовал юбилейный, десятый международный кинофестиваль (ОМКФ-2019). Торжественная церемония открытия состоаласья в помещении Национального театра оперы и балета. К нему была проложена красная дорожка, по которой прошли почетные гости, а вскоре соцсети стали обсуждать самые нелепые наряды и внешность гостей.
Сейчас в самом разгаре Одесский кинофестиваль, и папарацци уже успели поймать в объективы на красной дорожке скандальные наряды его гостей. Чьи образы не понравились интернет-публике, как и за что критикуют модников нынешнего кинофестиваля - смотрите в сюжете ru.tsn.ua.
Как известно, не все гости Одесского кинофестиваля придерживаются дресс-кода. Желание «выпендриться», или выделиться, или хотя бы незадолго стать звездой светской хроники, потом наталкивается на едкую критику в сети, пишет Думская.
Соцсети полны едких комментариев, касающихся нарядов, ног и грудей вышедших на красную дорожку гостей.
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