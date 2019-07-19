Мама, роди меня обратно! Фото и видео с красной дорожки Одесского кинофестиваля удивили и шокировали соцсети

Сейчас в самом разгаре Одесский кинофестиваль, и папарацци уже успели поймать в объективы на красной дорожке скандальные наряды его гостей. Чьи образы не понравились интернет-публике, как и за что критикуют модников нынешнего кинофестиваля - смотрите в сюжете ru.tsn.ua.