Ирина Шейк и Брэдли Купер приняли решение об опеке над дочерью – СМИ

По словам источников, приближенных к паре, Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о совместной юридической и физической опеке над 2-летней Леа Де Сена. По информации СМИ, речь идет о разделении опеки 50/50, однако ситуация может меняться в зависимости от графика звездных родителей.

Более того, инсайдеры утверждают, что у Брэдли и Ирины нет официального письменного соглашения об опеке. Они оба хотят сделать жизнь дочери полноценной и счастливой, поэтому не видят необходимости возиться с документами.

Также стало известно, что Ирина Шейк и Брэдли Купер пошли на компромисс и решили, что будут жить в одном городе – Нью-Йорке. Судя по всему, супермодели не придется никуда переезжать, а вот актер проводит большую часть времени в Лос-Анджелесе, где пара не так давно купила дом. К слову, появилась информация, что в дом к Брэдли Куперу переехала Леди Гага.