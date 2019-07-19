Видео: Макс Барских уже в пятницу в Таллинне! Стало известно, где артист будет ужинать

Макс Барских в интервью назвал свой любимый ресторан в Таллинне и озвучил напиток, который будет там пить;

Рассказал, в каком городе обожает отдыхать и развлекаться;

И назвал свой любимый город на Украине, куда обязательно нужно съездить всем. Также Барских поправил Эдгара Герегеля: «Только в Украине», - сказал артист.

Макс Барских на фестивале Лаймы Вайкуле ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Впереди всех ждет совсем другой Макс Барских, потому что планы у артиста грандиозные.

Напомним, что в ближайшие дни на фестивале Лаймы Вайкуле в юрмальском концертном зале «Дзинтари» еще выступят очень известные артисты, в их числе Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Monatik, Любовь Успенская и другие.

Не пропустите концерт Макса Барских уже в эту пятницу, 26 июля, в Таллинне! Последние билеты еще остались на сайте организатора - www.mjproduction.ee.

Эдгар Гергель и Макс Барских ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp