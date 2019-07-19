Машу Малиновскую в откровенном красном платье назвали русской Мэрилин Монро

Звезда после длительного перерыва вернулась на телевидение. Она начала вести шоу «10 sexy с Машей Малиновской» на «Муз-ТВ». Блондинка поделилась с поклонниками кадрами со съемок нового выпуска передачи.

Телеведущая предстала в кадре в эффектном красном платье с декольте. Наряд в пол подчеркнул женственные формы Марии, а красная помада и собранные в пучок волосы завершили страстный образ.

Малиновская принимала соблазнительные позы и попросила подписчиков оценить ее наряд. «Мэрилин Монро наша русская», «Шикарный образ, вам очень идёт», «Маша секси, как и раньше», «С возвращением на ТВ!» — высказались фанаты звезды.

Несмотря на возвращение в эфир, Марию все же редко можно увидеть на популярных и федеральных каналах. Телеведущая с сарказмом заявила, что ее нет «в телике», потому что она не употребляет наркотики, не пьет и ее не перепутали в роддоме.