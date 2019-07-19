Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которых ждут неприятные неожиданности в августе

Так, Тельцы уже начали ощущать приближение негативного периода. Это проявляется в неприятных неожиданностях, которые буквально застают врасплох. В августе негативное влияние усилиться, и можно ожидать как различных небольших поломок, так и крупных трат.

В доме в это время может царить напряженная атмосфера, а вы можете чувствовать серьезную раздражительность. Проявите терпение и помните, что скоро этот период пройдет.

Девы будут тщательно скрывать от других то, что произойдет с ними в августе. Возможно, сначала представители этого знака будут находиться в одиночестве, но затем они могут узнать что-то шокирующее, и во второй половине месяца проявят сильную обеспокоенность. Однако затем, по мнению Глобы, начнется более удачная полоса.

Весы в следующем месяце будут проводить много времени с друзьями. Однако в этом кроется главная неприятность - кто-то из ближайшего окружения может вас предать или сделать что-то неприятное. Астролог призывает проявить бдительность и не рассказывать никому своих интересных идей, не делиться планами.