52-летняя Николь Кидман ждет ребенка

Наверное, знаменитая голливудская актриса Николь Кидман очень любит детей, если рискнула в серьезном для беременности возрасте снова стать мамой. Радостной новостью звезда фильма «Мулен Руж» поделилась со своим близкими недавно, сразу по возвращении в австралийский Сидней.

Хорошо осведомленный источник издания New Idea’s рассказывает, что сейчас срок беременности актрисы всего несколько недель, но все просто счастливы. Отмечается, что новость о будущем пополнении в семействе актрисы и ее мужа Кита Урбана стала полной неожиданностью для будущих родителей.

Они, конечно, надеялись на положительный результат ЭКО, но не рассчитывали, что это произойдет уже на первом этапе процедуры. «Не секрет, что забеременеть в ее возрасте без посторонней помощи было бы нелегко. Но, к счастью, ей не пришлось переживать долгие месяцы в ожидании положительного результата. Это действительно чудо, — отмечает источник. – В настоящее время Николь чувствует себя хорошо и буквально светится от счастья, счастлив и супруг актрисы».