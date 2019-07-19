Инну Чурикову госпитализировали во время спектакля: врачи оценили состояние актрисы как тяжёлое

Народная артистка СССР Инна Чурикова упала во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, пишет Лайф.
Артистке пришлось вызвать бригаду скорой помощи, которая доставила её в НИИ им. Склифосовского.
Сообщается, что Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии: артистка сломала два ребра в результате падения на сцене театра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников справочной службы больницы.
— Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое, — сказал собеседник агентства.
Согласно комментариям очевидцев, у Чуриковой неожиданно закружилась голова и женщина, не удержав равновесия, упала.