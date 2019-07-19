Александр Ревва в Юрмале: «Эстонские девушки – одни из самых красивых в мире!»

Фестиваль «Рандеву» проходит уже в пятый год, и по словам его хозяйки Лаймы Вайкуле, каждый раз, как по волшебству, тучи расходятся и природа радушно встречает гостей. Так случилось и в этот раз, вот только актер, певец и главный российский сердцеед Александр Ревва считает, что это –исключительно его заслуга.