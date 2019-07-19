Александр Ревва в Юрмале: «Эстонские девушки – одни из самых красивых в мире!»

В эти дни в латвийской Юрмале проходит музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». А это значит, что на знаменитый прибалтийский курорт съехались десятки звезд эстрады.
Фестиваль «Рандеву» проходит уже в пятый год, и по словам его хозяйки Лаймы Вайкуле, каждый раз, как по волшебству, тучи расходятся и природа радушно встречает гостей. Так случилось и в этот раз, вот только актер, певец и главный российский сердцеед Александр Ревва считает, что это –исключительно его заслуга.
«Где я – там и солнце!» – говорит артист, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков.
Нам удалось задать Александру Ревве пару вопросов во время репетиции его зажигательного номера.
«Эстония, я знаю, что вы очень любите мое творчество, и я люблю Эстонию. У нас любовь взаимная! Ждите меня с концертами. Мы обязательно встретимся», – пообещал артист.
Также Александр Ревва отметил, что эстонские девушки – одни из самых красивых в мире. Может, и лукавит, но, согласитесь, приятно!
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