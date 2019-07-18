Большая галерея: как зажигают мачо Артур Пирожков, Лолита и другие звезды на репетициях в Юрмале

Также сегодня на сцену выйдет секс-символ эстонской эстрады Уко Сувисте. Мы подсмотрели за происходящим в концертном зале «Дзинтари» во время сегодняшних репетиций! К Артуру Пирожкову удалось подступиться и даже узнать его мнение об эстонских красотках. А у Лолиты мы спросили про ее помидоры. Эксклюзивные видеинтервью скоро появятся на Limon.ee! Не пропустите!