В спортивном и без макияжа: Лайма Вайкуле потрясла эстонских журналистов видом на репетиции
Сегодня в Юрмале стартует международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2019. С самого утра на сцене зала «Дзинтари» идут репетиции звезд эстрады - к своим выступлениям готовятся участники концерта первого дня, в том числе, конечно, и его хозяйка и организатор - неповторимая Лайма Вайкуле.
Некий западный флер, легкий прибалтийский акцент, очень сдержанная цветовая гамма в одежде... Лайма Вайкуле всегда отличалась от других звезд эстрады и по сей день является признанной иконой стиля.
При этом 65-летняя звезда поражает не только своими восхитительными сценическими образами, но и тем, как стильно и со вкусом она выглядит в жизни, пишет журналист издания Rus.Tvnet.lv. Это оценили и мы, журналисты портала Limon.ee во время репетиции и при личной встрече за кулисами.
Сегодняшние фото с репетиции в преддверии концерта первого дня фестиваля в Юрмале - очередное тому яркое подтверждение!
В удобной спортивной одежде и без грамма косметики, а смотрите, как она прекрасна, молода и свежа... Браво, Лайма!
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