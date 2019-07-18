В спортивном и без макияжа: Лайма Вайкуле потрясла эстонских журналистов видом на репетиции

При этом 65-летняя звезда поражает не только своими восхитительными сценическими образами, но и тем, как стильно и со вкусом она выглядит в жизни, пишет журналист издания Rus.Tvnet.lv. Это оценили и мы, журналисты портала Limon.ee во время репетиции и при личной встрече за кулисами.