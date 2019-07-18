Чт, 18.07.2019
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Егор Крид сыграл свадьбу в центре Москвы

Юлия Александрова

ФОТО: Instagram

Певца и его невесту заметили рядом с храмом Христа Спасителя, сообщает «Экспресс-газета».

Певец Егор Крид вновь заставил говорить о себе. На этот раз певца, одетого в черный смокинг, заметили рядом с храмом Христа Спасителя в центре Москвы, где он играл свадьбу. Невестой 25-летнего артиста оказалась 37-летняя актриса Юлия Александрова.

К слову, не так давно парочку застали за поцелуями в торговом центре, но, как быстро выяснилось, их роман был не настоящим, как, собственно, и свадьба. Все эти романтические моменты — часть съемок нового фильма «(НЕ)Идеальный мужчина», в котором Криду досталась главная роль человекоподобного робота-любовника.

Как оказалось, 18 июля, прошел последний день съемок романтической комедии и финальным эпизодом, что неудивительно, стала свадьба героев Егора и Юлии.

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