Егор Крид сыграл свадьбу в центре Москвы

Певец Егор Крид вновь заставил говорить о себе. На этот раз певца, одетого в черный смокинг, заметили рядом с храмом Христа Спасителя в центре Москвы, где он играл свадьбу. Невестой 25-летнего артиста оказалась 37-летняя актриса Юлия Александрова.

К слову, не так давно парочку застали за поцелуями в торговом центре, но, как быстро выяснилось, их роман был не настоящим, как, собственно, и свадьба. Все эти романтические моменты — часть съемок нового фильма «(НЕ)Идеальный мужчина», в котором Криду досталась главная роль человекоподобного робота-любовника.