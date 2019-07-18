Чт, 18.07.2019
Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Решила взбодрить»: актриса Анастасия Макеева сфотографировалась в бюстгальтере

«Решила взбодрить»: актриса Анастасия Макеева сфотографировалась в бюстгальтере

Анастасия Макеева.

ФОТО: Instagram

Артистка порадовала поклонников провокационным снимком, пишет Пятый канал.

Актриса Анастасия Макеева призналась, что хочет слегка взбодрить своих подписчиков в Instagram. Для этого она опубликовала снимок без верхней части одежды — в одном лишь бюстгальтере.

«Я решила в эту дождливую погоду немножечко взбодрить свою аудиторию», — написала артистка. Поклонники, в свою очередь, заверили Макееву в успехе идеи.

Анастасия Макеева.

ФОТО: Instagram

Другая же часть юзеров упрекнули актрису в том, что, видимо, дела с ее интеллектом очень плохи, раз она не смогла придумать ничего другого. Однако Анастасия Макеева подобные высказывания проигнорировала.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ