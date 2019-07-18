Посмотрите на этих отважных! Первые фанаты Metallica уже прибыли на концерт

Что нужно учитывать тем, кто приезжает на концерт на собственных авто? По словам главы патрульной службы Тарту Алвара Пяхкеля, главная задача - обеспечить плавное движение к концертной площадке и достаточное количество парковочных мест. Понятно, что потребуется немало времени, чтобы все люди могли спокойно доехать и выехать после концерта. Поэтому зрителям, приехавшим на своих машинах, надо грамотно рассчитать время: оно потребуется на поиски парковки, для того, чтобы дойти до места прохода, показать билеты. В связи с грандиозным концертом несколько изменена схема движения, что тоже надо помнить.