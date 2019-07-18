Посмотрите на этих отважных! Первые фанаты Metallica уже прибыли на концерт

Почти за семь часов до начала долгожданного концерта культовой группы Metallica фанаты стали подтягиваться к предназначенному для зрителей пространству, пишет Elu24. В 16.00 открылись ворота, куда запустили первую группу поклонников.
Что нужно учитывать тем, кто приезжает на концерт на собственных авто? По словам главы патрульной службы Тарту Алвара Пяхкеля, главная задача - обеспечить плавное движение к концертной площадке и достаточное количество парковочных мест. Понятно, что потребуется немало времени, чтобы все люди могли спокойно доехать и выехать после концерта. Поэтому зрителям, приехавшим на своих машинах, надо грамотно рассчитать время: оно потребуется на поиски парковки, для того, чтобы дойти до места прохода, показать билеты. В связи с грандиозным концертом несколько изменена схема движения, что тоже надо помнить.
По словам Алвара Пяхкель, полиция мобилизовала дополнительные силы по всему городу, вокруг концертного зала - а это около полутора сотен полицейских, включая дополнительные автомобильные патрули, пешие патрули. Охраннаяфирма будет обеспечивать безопасность и на концертной площадке.