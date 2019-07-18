Чт, 18.07.2019
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  • Посмотрите на этих отважных! Первые фанаты Metallica уже прибыли на концерт

Посмотрите на этих отважных! Первые фанаты Metallica уже прибыли на концерт

Почти за семь часов до начала долгожданного концерта культовой группы Metallica фанаты стали подтягиваться к предназначенному для зрителей пространству, пишет Elu24. В 16.00 открылись ворота, куда запустили первую группу поклонников.

Что нужно учитывать тем, кто приезжает на концерт на собственных авто? По словам главы патрульной службы Тарту Алвара Пяхкеля, главная задача - обеспечить плавное движение к концертной площадке и достаточное количество парковочных мест. Понятно, что потребуется немало времени, чтобы все люди могли спокойно доехать и выехать после концерта. Поэтому зрителям, приехавшим на своих машинах, надо грамотно рассчитать время: оно потребуется на поиски парковки, для того, чтобы дойти до места прохода, показать билеты. В связи с грандиозным концертом несколько изменена схема движения, что тоже надо помнить.

По словам Алвара Пяхкель, полиция мобилизовала дополнительные силы по всему городу, вокруг концертного зала  - а это около полутора сотен полицейских, включая дополнительные автомобильные патрули, пешие патрули. Охраннаяфирма будет обеспечивать безопасность и на концертной площадке.

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