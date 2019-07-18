Ты супер! Открывшая грудью бутылку чилийская модель взорвала Сеть
Чилийская модель Playboy Даниэлла Чавез бросила вызов Конору Макгрегору и Джейсону Стэтхэму, открыв бутылку своей грудью. Ее видео в Instagram уже набрало более два млн просмотров, пишет «Московский комсомолец».
Блондинка выполнила челлендж в нижнем белье. После того как крышка слетела с бутылки, она исполнила небольшой танец. Фанаты окрестили перформанс Даниэллы лучшим в сети и массово признались ей в любви.
Даниэлла Чавез родилась в 1990 году в городе Лас-Кондес. Девушка с детства мечтала стать моделью и увлекалась модными журналами. С 16 лет она стала ходить на кастинги и модельные показы. В 2014 году она попала в Playboy, став девушкой месяца. По словам Даниэллы, ее формы и тело натуральные.