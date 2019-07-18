Ты супер! Открывшая грудью бутылку чилийская модель взорвала Сеть

Блондинка выполнила челлендж в нижнем белье. После того как крышка слетела с бутылки, она исполнила небольшой танец. Фанаты окрестили перформанс Даниэллы лучшим в сети и массово признались ей в любви.

Даниэлла Чавез родилась в 1990 году в городе Лас-Кондес. Девушка с детства мечтала стать моделью и увлекалась модными журналами. С 16 лет она стала ходить на кастинги и модельные показы. В 2014 году она попала в Playboy, став девушкой месяца. По словам Даниэллы, ее формы и тело натуральные.