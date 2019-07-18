Видео: зрители думали, что смотрят трюк, пока не поняли, что циркачка разбилась

Там акробатке оказали всю необходимую медицинскую помощь и провели несколько операций. Среди прочих серьезных повреждений девушка получила вывих обоих локтей и запястий. В администрации сообщили, что сейчас состояние Габриэллы стабильное, она улыбается и в скором времени собирается вернуться на арену.