Видео: зрители думали, что смотрят трюк, пока не поняли, что циркачка разбилась

Несчастный случай произошел в Аделаиде, Австралия. 28-летняя Габриэлла Суза выполняла номер на акробатическом кольце без рук, когда одно неудачное движение привело к ее падению.
Сначала зрители подумали, что это нестандартное решение — просто часть представления. Но когда к девушке кинулись работники цирка «Рио», то стало понятно, что случилось страшное. Посетителей попросили в скором порядке покинуть шатёр, а Габриэллу срочно доставили в Королевскую больницу Аделаиды, пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail.
Там акробатке оказали всю необходимую медицинскую помощь и провели несколько операций. Среди прочих серьезных повреждений девушка получила вывих обоих локтей и запястий. В администрации сообщили, что сейчас состояние Габриэллы стабильное, она улыбается и в скором времени собирается вернуться на арену.