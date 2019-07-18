Составлен ТОП самых фотографируемых мест в мире

Металлическая конструкция в центре Парижа, которая была построена в 1889 году и первоначально задумывалась как временное сооружение, стала самой узнаваемой архитектурной достопримечательностью столицы Франции. Кроме того, символ Парижа стал самым посещаемым туристическим объектом в мире и самым фотографируемым.

На втором и третьем месте расположились Колизей и фонтан Треви в Риме. Памятник архитектуры Древнего мира и фонтан в стиле барокко стали визитными карточками столицы Италии, они также привлекают миллионы туристов каждый год.

Пятерку лидеров рейтинга закрывают Саграда-Фамилия (или храм Святого Семейства) в испанской Барселоне и собор Парижской Богоматери в Париже. На шестом — Йенский мост — мост через реку Сену, расположенный на границе VII и XVI округа Парижа. Седьмое место занимает Пьяцца-дель-Дуомо, или Соборная площадь — площадь в историческом центре Флоренции, восьмое — Миланский собор, построенный в стиле пламенеющей готики из белого мрамора.

Девятое место досталось самому высокому сооружению в мире — небоскребу Бурдж-Халифа в Дубае, чья высота составляет 828 метров. Замыкает десятку рейтинга собор Санта-Мария-дель-Фьоре — кафедральный собор во Флоренции, самое знаменитое сооружение, выполненное в архитектурном стиле кватроченто.

На российских просторах чаще всего фотографируют Красную площадь и храм Василия Блаженного в Москве, Дворцовую площадь и Петергоф в Санкт-Петербурге и главную соборную джума-мечеть Республики Татарстан и Казани — Кул-Шариф.