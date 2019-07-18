Вызов от Metallica: твое фото с концерта может оказаться на официальной странице группы

На официальной странице группы в Инстаграм появилась публикация, в которой группа просит всех, кто будет делать фото на концерте, делиться ими в социальных сетях с хештэгом #MetinTartu - и твое фото может оказаться на официальной странице Metallica.

На фото, под которым размещен пост, изображен один из главных символов Тарту - скульптура "Целующиеся студенты".