Чт, 18.07.2019
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Вызов от Metallica: твое фото с концерта может оказаться на официальной странице группы

Metallica solist ja kitarrist James Hetfield.

ФОТО: MADS CLAUS RASMUSSEN / AFP

Всемирно известная американская группа Metallica сегодня выступит в Тарту на взлетной полосе бывшего военного аэродрома Раади. Группа бросила вызов все своим фанатам.

На официальной странице группы в Инстаграм появилась публикация, в которой группа просит всех, кто будет делать фото на концерте, делиться ими в социальных сетях с хештэгом #MetinTartu - и твое фото может оказаться на официальной странице Metallica.

На фото, под которым размещен пост, изображен один из главных символов Тарту - скульптура "Целующиеся студенты".

Интересно, что Metallica разместила похожий пост 16 июля перед концертом в Финляндии. Группа также призывала фанатов делиться фотографиями с концерта, но там говорилось о том, что фото может быть опубликовано в story на официальной странице группы в Инстаграм.

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