Вызов от Metallica: твое фото с концерта может оказаться на официальной странице группы

Всемирно известная американская группа Metallica сегодня выступит в Тарту на взлетной полосе бывшего военного аэродрома Раади. Группа бросила вызов все своим фанатам.
На официальной странице группы в Инстаграм появилась публикация, в которой группа просит всех, кто будет делать фото на концерте, делиться ими в социальных сетях с хештэгом #MetinTartu - и твое фото может оказаться на официальной странице Metallica.
На фото, под которым размещен пост, изображен один из главных символов Тарту - скульптура "Целующиеся студенты".
Интересно, что Metallica разместила похожий пост 16 июля перед концертом в Финляндии. Группа также призывала фанатов делиться фотографиями с концерта, но там говорилось о том, что фото может быть опубликовано в story на официальной странице группы в Инстаграм.