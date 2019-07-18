Российская невеста эстонского рэпера Tommy Cash устроила странную фотосессию с медвежатами
Катя Кищук известна своей любовью к откровенным фото в Instagram. Но на этот раз она, видимо, решила поэкспериментировать и выложила снимок, где позирует вместе с животными. И фанаты оказались явно не в восторге, сообщает Лайф.
25-летняя экс-участница «Серебра» поделилась фото, на котором предстала вместе с эстонским рэп-исполнителем Томми Кэшем. Артисты, судя по всему, изображали стереотипную семейную пару дома: Кищук надела халат, Томми — майку-алкоголичку, а вместе они расположились на уютном диване. Только вместо детей они почему-то кормили из бутылочки медвежат. Снимок Катя подписала: «Твои мама и папа».
Удивить подписчиков девушке таким нестандартным приёмом действительно удалось. Вот только неприятно. Вместо обычных комплиментов она нарвалась на хейт. В комментариях активно принялись критиковать певицу за то, что она ради эффектных фото и лайков согласилась на использование бедных зверят. При этом Кэш тоже разместил у себя кадры из фотосессии, но у него аудитория оказалась более лояльной.
Instagram
Катя Кищук и Tommy Cash с медвежатами
Однако вопрос о медвежатах — это не единственное, что волновало фанатов. Они активно интересовались, какие отношения все-таки связывают пару. Ранее они оставили поклонников в замешательстве, выложив совместные свадебные фото. Но многие фанаты тогда не поверили, что это правда, а не постановка. А сами звезды не спешат раскрывать подробности личной жизни.