Российская невеста эстонского рэпера Tommy Cash устроила странную фотосессию с медвежатами

Катя Кищук и Tommy Cash с медвежатами Instagram

Удивить подписчиков девушке таким нестандартным приёмом действительно удалось. Вот только неприятно. Вместо обычных комплиментов она нарвалась на хейт. В комментариях активно принялись критиковать певицу за то, что она ради эффектных фото и лайков согласилась на использование бедных зверят. При этом Кэш тоже разместил у себя кадры из фотосессии, но у него аудитория оказалась более лояльной.