Причину вражды Кейт Миддлтон и Меган Маркл назвал эксперт

Герцогини не смогли противостоять огромному общественному давлению. Весь мир ждал, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл непременно должны стать лучшими подружками, пишет Cosmo.
Противостояние принцесс, которое британцы называют «войной роз», возникло по вине общества. Герцогиня Кембриджская и герцогиня Сассекская могли бы сблизиться, если бы их оставили в покое.
Однако на обеих жен принцев возложили слишком много ожиданий. Источник в королевской семье сообщил: Кейт в ультимативной форме поставили перед фактом, что супруга принца Гарри должна войти в ее ближайший круг. Ни одну из герцогинь не спросили, хотят ли они такой близости. У каждой из них есть свои близкие люди, они взрослые женщины и не испытывают острую нужду в друзьях. В итоге это вызвало противостояние и соперничество.
Супруги принца Уильяма и принца Гарри недавно вместе посетили престижный теннисный турнир. Они выглядели непринужденно и весело общались. Однако при внимательном наблюдении за герцогинями стала заметна разница в их отношении друг к другу.
Эксперты связывают возможное улучшение ситуации с тем, что Кейт и Меган со своими мужьями теперь опекают разные благотворительные фонды. «Разделение позволит им больше времени быть похожими на семью, а не на коллег. Есть чувство, что Меган и Кейт будут укреплять отношения», — приводит слова источника People.