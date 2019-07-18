Причину вражды Кейт Миддлтон и Меган Маркл назвал эксперт

Противостояние принцесс, которое британцы называют «войной роз», возникло по вине общества. Герцогиня Кембриджская и герцогиня Сассекская могли бы сблизиться, если бы их оставили в покое.

Однако на обеих жен принцев возложили слишком много ожиданий. Источник в королевской семье сообщил: Кейт в ультимативной форме поставили перед фактом, что супруга принца Гарри должна войти в ее ближайший круг. Ни одну из герцогинь не спросили, хотят ли они такой близости. У каждой из них есть свои близкие люди, они взрослые женщины и не испытывают острую нужду в друзьях. В итоге это вызвало противостояние и соперничество.

«На них оказали чрезмерное давление. Весь мир хотел, чтобы они стали лучшими друзьями», — заявил инсайдер. Кейт и Меган старались построить отношения.

Супруги принца Уильяма и принца Гарри недавно вместе посетили престижный теннисный турнир. Они выглядели непринужденно и весело общались. Однако при внимательном наблюдении за герцогинями стала заметна разница в их отношении друг к другу.