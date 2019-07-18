Фото: в Эстонии акциз понизили, но очереди за алкоголем в Латвии стали еще длиннее

Между огромными стеллажами со всевозможными алкогольными напитками слышна финская, русская, эстонская речь. Люди выезжают из магазина с тележками, переполненными преимущественно ящиками с пивом и сидром. Цены на слабоалкогольные напитки здесь действительно ниже, чем в соседней Эстонии. Впрочем, и любителям чего погорячее есть чем поживиться.