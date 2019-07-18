Чт, 18.07.2019
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  • Фото: в Эстонии акциз понизили, но очереди за алкоголем в Латвии стали еще длиннее

Фото: в Эстонии акциз понизили, но очереди за алкоголем в Латвии стали еще длиннее

После пересечения границы Эстонии с Латвией путешественников встречает настоящий рай для любителей горячительных напитков – алкогольный супермаркет. Парковка около магазина переполнена даже в первой половине рабочего дня.

Между огромными стеллажами со всевозможными алкогольными напитками слышна финская, русская, эстонская речь. Люди выезжают из магазина с тележками, переполненными преимущественно ящиками с пивом и сидром. Цены на слабоалкогольные напитки здесь действительно ниже, чем в соседней Эстонии. Впрочем, и любителям чего погорячее есть чем поживиться.

Поскольку в Латвии залоговая цена за тару не взимается, на ценниках можно рассмотреть окончательную цену напитков.

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