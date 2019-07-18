Чт, 18.07.2019
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  • Галерея: гости концерта Metallica в Тарту дремлют прямо на асфальте

Галерея: гости концерта Metallica в Тарту дремлют прямо на асфальте

18 июля в Тарту на взлетной полосе бывшего военного аэродрома Раади состоится концерт группы Metallica, на который собрались около 60 000 поклонников творчества американской группы. В ожидании коллектива происходит самое интересное. 

Сегодняшний концерт - крупнейший за всю историю города Тарту.

Всемирно известная Metallica выступит в Эстонии в четвертый раз. До этого группа трижды давала концерты в Таллинне. Билеты на нынешнее шоу были распроданы на прошлой неделе, пишет Rus.Postimees.

Смотрите яркую галерею!

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