Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые чаще других сбиваются с пути

Глоба уверен, что Овны идут к своей цели напролом, причем желают получить все и сразу. Часто представители этого знака Зодиака принимают поспешные решения, не учитывая негативных последствий. По мнению астролога, своими слишком решительными действиями Овны причиняют вред самим себе, поэтому специалист призывает их не торопиться с выводами и тщательно обдумывать свои поступки перед их совершением.

Близнецы от природы наделены прекрасной памятью и интеллектом. Они запоминают все до мелочей, и именно этот факт способен испортить им жизнь. Нередко Близнецы проявляют злопамятность, что портит их отношения с окружающими, и им приходится прилагать еще много усилий на исправление ситуаций, которых просто могло бы и не возникнуть.