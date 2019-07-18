Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые чаще других сбиваются с пути

По мнению известного российского астролога Павла Глобы, на протяжении всей жизни нас ведет Судьба, но есть три знака Зодиака, которые чаще других сворачивают с пути и теряют ориентиры, информирует Topnews.
Глоба уверен, что Овны идут к своей цели напролом, причем желают получить все и сразу. Часто представители этого знака Зодиака принимают поспешные решения, не учитывая негативных последствий. По мнению астролога, своими слишком решительными действиями Овны причиняют вред самим себе, поэтому специалист призывает их не торопиться с выводами и тщательно обдумывать свои поступки перед их совершением.
Близнецы от природы наделены прекрасной памятью и интеллектом. Они запоминают все до мелочей, и именно этот факт способен испортить им жизнь. Нередко Близнецы проявляют злопамятность, что портит их отношения с окружающими, и им приходится прилагать еще много усилий на исправление ситуаций, которых просто могло бы и не возникнуть.
Водолеи всегда уверены в своей правоте и никогда не испытывают угрызений совести, хотя окружающие и близкие люди могут быть о них совсем противоположного мнения. По словам Павла Глобы, Водолеи часто недополучают любви от родителей, поэтому могут вырастать озлобленными на мир. При этом с возрастом к ним приходит чувство вины и понимание своей неправоты, что негативно влияет на их дальнейшее движение по жизни.