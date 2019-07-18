Около миллиона американцев хотят взять штурмом секретную военную базу, на которой могут прятать пришельцев

Их цель — подтвердить давнюю легенду о том, что на этой базе хранятся доказательства посещения Земли инопланетянами, их техника или даже сами представители внеземных цивилизаций.

Набег запланирован на 20 сентября. Нужно понимать, что база, которая находится в штате Невада, строго охраняется, и эта встреча может закончиться плачевно для активистов, поэтому организаторы предусмотрительно призывают участников «бежать так быстро, чтобы обогнать пули».

Сам создатель встречи под названием «Штурм «Зоны 51». Они не смогут нас всех остановить» объяснил правительству США, что это просто шутка, и лично он ничего штурмовать не собирается: «Я просто подумал, что это будет смешно и станет поводом для знакомства с хорошими людьми в интернете. Я не несу ответственности, если кто-то решит реально штурмовать базу». Судя по всему, событие уже вышло из-под его контроля, потому что многие восприняли идею всерьез и действительно намерены встретиться неподалеку от «Зоны 51» и рвануть через пустыню навстречу неизведанному. Представители ВВС США уже заявили, что им известно о плане активистов, и что военный объект официально разрешено защищать любыми способами, вплоть до уничтожения тех, кто попытается туда проникнуть.