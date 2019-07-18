Вс, 21.07.2019
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  • Фото: Елена Ваенга закатила истерику на репетиции в Юрмале

Фото: Елена Ваенга закатила истерику на репетиции в Юрмале
Следите за закулисьем!

Laima Redezvous Jurmala 2019, 4-й день

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Сегодня в Юрмале начинается музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». С 18 по 21 июля в концертном зале «Дзинтари» выступят топовые артисты из России, Украины, Латвии и других стран. Эстонию на фестивале представит Уку Сувисте.

Журналисты портала Limon.ee уже находятся на полпути к Юрмале. За приключениями на латвийских просторах, закулисьем популярного фестиваля, репетициями и курьезными моментами следите на нашем портале. Впереди вас ждут интересные интервью и яркие фоторепортажи. Поехали!

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