Кэти Перри призналась, что в борьбе со старением использует клизмы

О своих нетрадиционных методах сохранения молодости певица рассказала на австралийском радио.
Известная американская певица Кэти Перри в интервью австралийской радиостанции рассказала о своих нетрадиционных методах борьбы со старением, пишет РИА Новости со ссылкой на USA Today.
Певица призналась, что использует очищающие практики Panca Karma. Кэти Перри рассказала, что применяет индийскую методику, суть которой заключается в основном в аюрведическом питании, очищении и применении клизм.
Знаменитость также рассказала, что в нетрадиционных методах борьбы со старением ее поддерживает возлюбленный — актер Орландо Блум. Он также применяет подобные практики.