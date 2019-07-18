Кэти Перри призналась, что в борьбе со старением использует клизмы

Известная американская певица Кэти Перри в интервью австралийской радиостанции рассказала о своих нетрадиционных методах борьбы со старением, пишет РИА Новости со ссылкой на USA Today.

Певица призналась, что использует очищающие практики Panca Karma. Кэти Перри рассказала, что применяет индийскую методику, суть которой заключается в основном в аюрведическом питании, очищении и применении клизм.

«В результате чувствуешь прилив сил, а весь «мусор» выводится из организма», — поделилась исполнительница.