Красавица из Эстонии приняла участие в конкурсе Missis Globe в Лос-Анджелесе и рассказала, что нужно для победы на международной арене

О своем опыте Элле рассказала нашему порталу.

- Смотрю на фотографии и вижу шикарнейшие платья. Где ты взяла свои?

- С нарядами было несложно. Я подняла свой гардероб - у меня есть вечерние платья, но в Таллинне их негде выгуливать. Шить здесь я не рискнула, поэтому еще несколько докупила в Москве. По требованиям, нам нужно было семь вечерних платьев со шлейфом, и не рекомендовалось использовать одно платье дважды. Платья должны были выглядеть очень эффектно, богато, сшиты из эксклюзивных тканей. Мы за вечер меняли два-три платья, а днем можно было ходить в кэжуал.

Как я позже узнала, судьи находились с нами все время и оценивали также и дневные наряды.

- Платья должны были подчеркивать фигуру?

- Нет. Критерий: должны притягивать внимание. Я беспокоилась, как я буду ходить в платьях со шлейфом – при разворотах можно ведь наступить на него. Оказалось, это просто, и я ни разу не наступила. Каблуки должны быть очень высокими, наверное, сантиметров 20. Туфли привезла с собой. Основная масса участниц, как я думаю, брали вещи в аренду. Обувь и аксессуары могли повторяться, но не платья.

Был обязательный выход в национальном костюме – я купила его в театре «Эстония». Также выход в купальнике и тунике, это требование конкурсов, где участницам 45+. Тунику я купила в Лос-Анжелесе, потому что все они должны были быть одинаковыми, а под ней должен был быть белый купальник или бикини.

- Как ты смотрелась в своих нарядами на фоне других?

- Мои платья в стиле кэжуал были очень хороши, все это отметили, в противоположность моим вечерним нарядам, которым не доставало блеска. Я не была готова к тому, что все будет так шикарно и ошеломляюще. Скажу, что наряды многих участниц были скорее карнавальными или как из волшебных сказок, что сработало в их пользу.

- Аксессуары были свои тоже?

- У нас были такие броские украшения, которые ты ни за что не наденешь в Эстонии, здесь они показались бы вызывающими. У меня были свои очень красивые, а часть мне предоставили американские фирмы в рекламных целях.

- Что входило в подготовку?