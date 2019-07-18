Красавица из Эстонии приняла участие в конкурсе Missis Globe в Лос-Анджелесе и рассказала, что нужно для победы на международной арене

Владелица туристической фирмы Union Travel Элле Воксепп побывала на международном конкурсе Missis Globe Classique и завоевала титул «Миссис Оптимизм».
О своем опыте Элле рассказала нашему порталу.
- Смотрю на фотографии и вижу шикарнейшие платья. Где ты взяла свои?
- С нарядами было несложно. Я подняла свой гардероб - у меня есть вечерние платья, но в Таллинне их негде выгуливать. Шить здесь я не рискнула, поэтому еще несколько докупила в Москве. По требованиям, нам нужно было семь вечерних платьев со шлейфом, и не рекомендовалось использовать одно платье дважды. Платья должны были выглядеть очень эффектно, богато, сшиты из эксклюзивных тканей. Мы за вечер меняли два-три платья, а днем можно было ходить в кэжуал.
Как я позже узнала, судьи находились с нами все время и оценивали также и дневные наряды.
- Платья должны были подчеркивать фигуру?
- Нет. Критерий: должны притягивать внимание. Я беспокоилась, как я буду ходить в платьях со шлейфом – при разворотах можно ведь наступить на него. Оказалось, это просто, и я ни разу не наступила. Каблуки должны быть очень высокими, наверное, сантиметров 20. Туфли привезла с собой. Основная масса участниц, как я думаю, брали вещи в аренду. Обувь и аксессуары могли повторяться, но не платья.
Был обязательный выход в национальном костюме – я купила его в театре «Эстония». Также выход в купальнике и тунике, это требование конкурсов, где участницам 45+. Тунику я купила в Лос-Анжелесе, потому что все они должны были быть одинаковыми, а под ней должен был быть белый купальник или бикини.
- Как ты смотрелась в своих нарядами на фоне других?
- Мои платья в стиле кэжуал были очень хороши, все это отметили, в противоположность моим вечерним нарядам, которым не доставало блеска. Я не была готова к тому, что все будет так шикарно и ошеломляюще. Скажу, что наряды многих участниц были скорее карнавальными или как из волшебных сказок, что сработало в их пользу.
- Аксессуары были свои тоже?
- У нас были такие броские украшения, которые ты ни за что не наденешь в Эстонии, здесь они показались бы вызывающими. У меня были свои очень красивые, а часть мне предоставили американские фирмы в рекламных целях.
- Что входило в подготовку?
- С понедельника по четверг шла подготовка, в пятницу была генеральная репетиция, а в субботу - финал. Подготовка включала в себя постоянные дефиле на каблуках. Это было нелегко – ножки уставали, хорошо что можно было постоянно менять обувь. Нас учили правильной походке – спина прямая, плечи назад, учили, как дышать, как правильно держать шлейф платья, как поворачиваться, как спускаться и подниматься по лестнице, а самое главное, как контактировать со зрителями и жюри. Мы должны были выучить, кто за кем выходит. Каждый выход сопровождала разная музыка, и если ты улавливала ее, двигалась в такт, то это тоже приносило очки. В перерывах был специальный расслабляющий танец, чтобы снять колоссальное напряжение.
Я думаю, чего мне не доставало, так это умения донести до присутствующих свои эмоции и восхищение происходящим. Следующий раз на таких конкурсах я постараюсь больше контактировать глазами с публикой и судьями, быть более кокетливой и расслабленной. Я до конца не понимала, насколько я понравилась жюри. Ты видишь, конечно, по глазам членов жюри, восхищаются они тобой или остаются равнодушными. Некоторые ловили мой взгляд, смотрели и улыбались, и я понимала, что я им нравлюсь. А некоторые вообще не реагировали, один судья даже стушевался и отвернулся, когда я на него посмотрела.
Все участницы поначалу казались деревянными, но к финалу все подтянулись и были хороши. Пришла уверенность и желание выиграть.
- Было трудно?
- Это было классно. Ты ощущаешь, как постепенно меняется отношение к самой себе.
- Чем вас кормили?
- На завтрак мы не успевали, потому что спать ложились поздно, общались в номере гостиницы, ходили купаться в бассейн, а с девяти утра начиналась подготовка. Нам сказали, что мы будем тратить много энергии, так что есть ничего не запрещалось. Еда была вкусной – мясо, гамбургеры, много сладкого. Воды можно было пить много, кофе предлагали почему-то мало. От большой нагрузки я даже потеряла три килограмма за неделю.
- Ты волновалась?
- Не скажу. Скорее было ощущение, что я немного недопонимаю происходящее, хотя волнение на таких мероприятиях только украшало бы. Меня больше занимала мысль, по каким критериям выстраивается рейтинг, и было понятно, что только привлекательной внешности для получения высокого титула недостаточно.
- Кто был в жюри?
- Те, кто делал нам мейк, человек, который занимался нашими платьями – каждое утро нам нужно было показывать наряды, чтобы их одобрили, также преподаватели по хореографии, психолог – она рассказывала, как надо себя вести, что думать и как говорить, представляя себя за минуту перед жюри и публикой, и Missis и Мiss Globe прошлого года.
- Что ты чувствовала в тот момент, когда в финале вышла на сцену?
- Чувства меня не переполняли, это была работа. Ты должна была следить за каждым своим движением, смотреть на публику. Я всю жизнь занимаюсь бизнесом и никогда не задумывалась, что конкурсы красоты – это часть нашей жизни, бизнес для кого-то, и мир этих людей достаточно ярок и разнообразен. Например, организатор конкурса Missis Globe имеет свой фонд помощи жертвам домашнего насилия.
- Как ты сама себя оценила?
- Все элементы дефиле у меня хорошо получались, я не сомневалась в хороших оценках. В финале у нас был выход в купальниках с длинным шлейфом, что тоже прибавило пунктов. От моей речи-представления себя тоже все были в восторге. Может, чуточку недоставало страсти и желания выиграть, слишком уж экспромтом эта поездка получилась, я не успела себя настроить на победу.
- Не страшно выходить в бикини, когда тебе не 20 лет?
- Абсолютно. Когда я услышала, что попала в ТОП-15 финалисток, я поняла: это мой звездный час. Я уже в финале! У меня нет комплексов по поводу своей внешности, я же любительница заниматься спортом. Чувствовала себя легко и уверенно, совершенно свободно, знала, что выход в купальнике - мой козырь.
- Помнишь момент, когда ты получила титул «Самая оптимистично настроенная модель» и корону?
- Короны выдавали всем участницам. Я свою получила еще на ужине в пятницу. Мы ужинали, и тут мне приносят корону, и в тоже время вызывают на сцену для вручения награды. Корону нужно было по размеру регулировать под себя, я понимаю, что не успеваю, а оставить только что врученную корону на столе - тоже преступление. Надеваю и понимаю, что она на мне еле держится. Быстро идти я не могу, иду на сцену легкой походкой, балансируя, чтобы корону на голове удержать. А на сцене нужно было награду получить, повернуться и по-королевски спуститься со сцены. Вот тут я вспомнила, как женщины для модельной идеальной походки и прямой спины носили на голове тазики. У меня был такой тазик.
- Что тебе дал конкурс?
Я начала интересоваться другими. Раньше я вращалась в своем кругу, и только люди из него мне были интересны. Теперь все. Мне стало намного интереснее общение - любопытно прочувствовать, как на меня реагируют другие. Может, я изменилась после конкурса, приобрела больше магнетизма? Но ощущаю я себя иначе: иду и вижу, что другие задерживают на мне взгляды, с удовольствием улыбаюсь в ответ. Вокруг ходит много серых мышек, на которых ничей взгляд не останавливается. Наверное, я предполагала, что я такая же, или списывала на «нордический» менталитет в Эстонии. А вот и нет: позитивный обмен энергией несет эмоциональный настрой и радость.
Еще я полюбила каблуки. Буду носить. Начала больше интересоваться одеждой. Буду выходить в длинных платьях, очень уж женственно. Ты чувствуешь себя иной, идет какая-то подпитка энергией, на тебя смотрят по-другому, и ты сама себе нравишься.
Открытости, конечно, добавилось. Теперь я могу подойти к кому угодно, заговорить с незнакомым человеком. Считаю, что мы должны быть открытыми, общительными, себя показывать. Ничего плохого нет в том, чтобы любить себя. Полюби себя, и другие тебя полюбят, а ты сможешь любить других и поддерживать их на позитивной волне.