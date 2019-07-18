19-летняя дочь Дмитрия Маликова в купальнике возбудила россиян

Дочь знаменитого певца опубликовала на своей странице в Instgram-аккаунте кадр с солнечного побережья. Вот только, с какого именно, девушка пока не рассказала, предоставив поклонникам возможность угадать самостоятельно.

На Стеше черный слитный купальник с квадратным вырезом спереди и открытой спиной сзади, который подчеркивает и без того длинные ноги. Дополнила пляжный образ соломенная шляпа с широкими полями и, конечно, лучезарная улыбка Маликовой.

"Ветер с моря дул... Едем в место, в котором я всегда мечтала побывать!",

– поделилась начинающая модель.

Поклонникам пришлось по нраву новое фото. "Вы очень худенькая!", "Модель!", "Красавица", "Ноги от ушей!", "Хорошенькая", – осыпали девушку комплиментами верные фанаты.

"Афродита, вышедшая из пены!",

– заявил пользователь Сети.