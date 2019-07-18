Видео: Киркоров обматерил Бузову за новую песню

С этой целью она позвонила ему на сотовый телефон и предложила дуэтом записать новую композицию, которая, по ее словам, стопроцентно станет бомбой. Кроме того, артистка сообщила, что в тексте песни мало слов, и он имеет сексуальный подтекст. При этом необходимо поторопиться, чтобы успеть зацепиться за летние хиты.

Но Бузова не стала говорить о том, что разговаривает при свидетелях и по громкой связи, а потому Киркоров не стеснялся в выражениях. Король российской эстрады сразу согласился на предложение Ольги и напомнил, что ранее не раз предлагал ей совместную работу, от которой та отказывалась.

Затем Бузова, едва сдерживая хохот, напела будущий «хит», похожий на детсадовское стихотворение: «Собачка говорит: «Гав-гав». Коровка говорит: «Му-му». Кошка говорит: «Мяу-мяу», а я скажу тебе: «Привяу». Гав, гав, гав, му, му, му, привяу».

Киркоров послушал и ответил отказом. «Оль, ты ***? Я такое говно петь не буду! Знаешь, кто бы смог? Вот Коля! Ты знаешь, Коленька Басков, мой закадычный, заклятый дружок, он, я уверен, на это согласится», - предложил Бузовой певец.