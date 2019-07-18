В Тарту соберется 60 000 любителей музыки: необходимость в поездах такая же, как перед Ивановым днем

Завтра в Тарту на взлетной полосе бывшего военного аэродрома Раади состоится концерт группы Metallica, на который соберутся 60 000 зрителей. Как такое количество людей доберется до университетского города?
Билеты на автобус уже не возможно купить в предварительно продаже
Несмотря на то, что людей предупредили, что удобнее для всех будет, если фанаты прибудут в Тарту за день до концерта, судя по домашним страницам фирм по автобусным перевозкам, такой план был у меньшинства.
С сегодняшнего утра до 16.30 невозможно купить билет на автобус Таллинн-Тарту в предварительной продаже. На автобусы, следующие из Пярну в Тарту и выезжающие до обеда, все билеты в предварительной продаже также распроданы.
На автобус из Таллинна, который отходит в Тарту в 17.00 остался всего один билет. Автобус прибывает в Тарту в 19.30 - через час после выхода на сцену первой разогревающей группы. Metallica должна выйти на сцену в 21.00.
В поездах будет тесно
Билеты на поезд еще не распроданы, однако Elron предупредил о том, что поезда будут забиты и сидящих мест, естественно, всем не хватит. Менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго просит учитывать, что часть отправлений очень популярна.
По словам Конго, необходимость в поездах выросла также сильно, как перед Ивановым днем, а этот период является "часом пик" для поездов.
Чтобы обеспечить больший комфорт клиентам, в день концерта группы Metallica Elron пустит более длинные поезда в сторону Тарту.