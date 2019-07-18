В Тарту соберется 60 000 любителей музыки: необходимость в поездах такая же, как перед Ивановым днем

Билеты на автобус уже не возможно купить в предварительно продаже

Несмотря на то, что людей предупредили, что удобнее для всех будет, если фанаты прибудут в Тарту за день до концерта, судя по домашним страницам фирм по автобусным перевозкам, такой план был у меньшинства.

С сегодняшнего утра до 16.30 невозможно купить билет на автобус Таллинн-Тарту в предварительной продаже. На автобусы, следующие из Пярну в Тарту и выезжающие до обеда, все билеты в предварительной продаже также распроданы.

На автобус из Таллинна, который отходит в Тарту в 17.00 остался всего один билет. Автобус прибывает в Тарту в 19.30 - через час после выхода на сцену первой разогревающей группы. Metallica должна выйти на сцену в 21.00.

В поездах будет тесно

Билеты на поезд еще не распроданы, однако Elron предупредил о том, что поезда будут забиты и сидящих мест, естественно, всем не хватит. Менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго просит учитывать, что часть отправлений очень популярна.

По словам Конго, необходимость в поездах выросла также сильно, как перед Ивановым днем, а этот период является "часом пик" для поездов.